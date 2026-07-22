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مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان : ۹۰۳ کارگر ساختمانی در آبادان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و توسعه پوشش بیمهای این قشر منوط به تأمین سهمیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان گفت: هماکنون ۹۰۳ کارگر ساختمانی در منطقه آبادان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
عبدالرحیم روشنی با بیان اینکه متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی باید دارای کارت مهارت فنی و حرفهای باشند، افزود: فعالیت این افراد باید به تأیید انجمن صنفی کارگران ساختمانی و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی برسد تا از مزایای بیمه بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: با تأمین سهمیه مورد نیاز، سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد پوشش بیمهای کارگران ساختمانی واجد شرایط را گسترش دهد و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان همچنین به وضعیت بیمه صیادان اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالان حوزه صیادی به دلیل نداشتن مجوزهای لازم امکان استفاده از بیمه صیادی را نداشتند که بسیاری از آنان برای بهرهمندی از پوشش بیمهای به بیمه مشاغل آزاد هدایت شدند.
روشنی افزود: برای رفع مشکلات بیمهای صیادان، اصلاح تفاهمنامه میان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات ضروری است تا امکان بهرهمندی شمار بیشتری از صیادان از خدمات بیمهای فراهم شود.