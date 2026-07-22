به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اقبالی گفت:موکب حضرت فاطمه‌الزهرا (س) شهرستان زارچ همزمان با ایام اربعین حسینی، برای دومین سال متوالی در شارع باب‌القبله حرم مطهر امام حسین (ع) مستقر خواهد شد و به‌صورت شبانه‌روزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

وی افزود: این موکب با حضور حدود ۱۰۰ خادم، از پنجم تا پانزدهم مردادماه خدمات متنوعی از جمله اسکان، توزیع روزانه نزدیک به ۵ هزار وعده شربت، دوغ و عرقیات و همچنین طبخ روزانه ۵۰۰ پرس غذا را به زائران، به‌ویژه همشهریان زارچی، ارائه می‌دهد.

مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) زارچ گفت:همچنین برای پشتیبانی از فعالیت‌های موکب، دو دستگاه خودرو برای انتقال تجهیزات و شش دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران در قالب کاروان حسینی در روز‌های ششم و هفتم مردادماه پیش‌بینی شده است.

موکب حضرت فاطمه الزهرا (س) زارچ با سابقه‌ای نزدیک به ۱۰ سال، هر ساله در زمینه اعزام و خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات، به‌ویژه در نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا فعالیت دارد.