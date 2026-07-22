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مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) زارچ: موکب حضرت فاطمهالزهرا (س) شهرستان زارچ همزمان با ایام اربعین حسینی، برای دومین سال متوالی در شارع بابالقبله حرم مطهر امام حسین (ع) مستقر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اقبالی گفت:موکب حضرت فاطمهالزهرا (س) شهرستان زارچ همزمان با ایام اربعین حسینی، برای دومین سال متوالی در شارع بابالقبله حرم مطهر امام حسین (ع) مستقر خواهد شد و بهصورت شبانهروزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی میکند.
وی افزود: این موکب با حضور حدود ۱۰۰ خادم، از پنجم تا پانزدهم مردادماه خدمات متنوعی از جمله اسکان، توزیع روزانه نزدیک به ۵ هزار وعده شربت، دوغ و عرقیات و همچنین طبخ روزانه ۵۰۰ پرس غذا را به زائران، بهویژه همشهریان زارچی، ارائه میدهد.
مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) زارچ گفت:همچنین برای پشتیبانی از فعالیتهای موکب، دو دستگاه خودرو برای انتقال تجهیزات و شش دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران در قالب کاروان حسینی در روزهای ششم و هفتم مردادماه پیشبینی شده است.
موکب حضرت فاطمه الزهرا (س) زارچ با سابقهای نزدیک به ۱۰ سال، هر ساله در زمینه اعزام و خدمترسانی به زائران عتبات عالیات، بهویژه در نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا فعالیت دارد.