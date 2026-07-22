شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (مپیم) تهدید شماری از نمایندگان کنگره آمریکا علیه دولت مالزی را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی این کشور توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (مپیم) تهدید شماری از نمایندگان کنگره آمریکا علیه دولت مالزی را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی این کشور توصیف کرد.

«محمد عظمی عبدالحمید» رئیس مپیم، در بیانیه‌ای اعلام کرد درخواست برخی قانونگذاران آمریکایی برای تغییر سیاست مالزی در قبال اتباع رژیم صهیونیستی و تهدید به تعلیق همکاری‌های آموزشی نظامی، اقدامی غیرقابل قبول و مصداق فشار سیاسی علیه یک کشور مستقل است.

وی تأکید کرد هیچ کشوری، صرف‌نظر از قدرت نظامی یا اقتصادی خود، حق ندارد درباره سیاست داخلی، قوانین مهاجرتی یا سیاست خارجی مستقل مالزی تصمیم‌گیری یا اعمال فشار کند و چنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیت کشور‌ها که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده، مغایرت دارد.

رئیس مپیم همچنین اتهام‌های مطرح‌شده علیه مالزی مبنی بر «یهودستیزی» را بی‌اساس و دارای انگیزه سیاسی دانست و تصریح کرد موضع مالزی متوجه سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است و نه پیروان دین یهود.

عبدالحمید با اشاره به بحران انسانی در نوار غزه، سکوت برخی سیاستمداران آمریکایی در برابر کشته شدن هزاران غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی گسترده فلسطینیان را مورد انتقاد قرار داد و این رویکرد را نمونه‌ای از برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر توصیف کرد.

وی افزود، حمایت مالزی از ملت فلسطین بر پایه عدالت، حقوق بین‌الملل و اصول انسانی استوار است و کمک‌های نظامی یا همکاری‌های امنیتی نباید به ابزاری برای وادار کردن کشور‌های مستقل به تغییر مواضع اصولی خود تبدیل شود.

رئیس مپیم از دولت مالزی خواست این تهدید‌ها را قاطعانه رد کند و از کشور‌های عضو آسه‌آن، سازمان همکاری اسلامی و کشور‌های جنوب جهانی نیز خواست در دفاع از حاکمیت ملی کشور‌ها و مقابله با دیپلماسی مبتنی بر فشار، موضعی مشترک اتخاذ کنند.

وی در پایان تأکید کرد همبستگی مالزی با مردم فلسطین بر پایه عدالت، انسان‌دوستی و حقوق بین‌الملل شکل گرفته و با تهدید، تحریم یا فشار‌های سیاسی تغییر نخواهد کرد.