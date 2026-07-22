در حالی که افزایش دما و موج‌های گرمایی معمولاً فشار شدیدی بر شبکه توزیع برق وارد می‌کند، گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که با مدیریت هوشمندانه تقاضا، میزان مصرف برق برای دومین سال متوالی در فصل تابستان، با کاهشی بیش از ۳ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: با وجود افزایش نیم درجه‌ای دمای هوای کشور نسبت به سال گذشته، با اقدمات مناسب در بخش‌های کنترل مصرف، کاهش تلفات و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، برای دومین سال پیاپی تقاضای مصرف برق در دوره اوج گرما بیش از سه درصد کاهش یافت.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: هنوز در میانه تابستان قرار داریم و تداوم پایداری شبکه، نیازمند همراهی همه مشترکان و مدیریت هوشمندانه مصرف است.

وی از مردم خواست با کاهش مصرف در ساعات اوج بار، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، خاموش‌کردن تجهیزات برقی غیرضروری و انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات کم‌باری، در حفظ پایداری شبکه مشارکت کنند.