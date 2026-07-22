پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: واحدهای در حال احداث شهرکهای صنعتی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارند تامین مالی میشوند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود شایان در مراسم امضای تفاهمنامه سازمان شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن با بیان اینکه واحدهای در حال احداث شهرکهای صنعتی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارند تامین مالی میشوند افزود: بر اساس این تفاهم نامه واحدهای در حال ساخت مشمول این تسهیلات میشوند تا زودتر تکمیل و وارد چرخه تولید شوند، همچنین برای بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ رمضان هم تامین مالی انجام خواهد شد.
وی گفت: منابعی که سازمان شهرکهای صنعتی در اختیار بانک قرار میدهد، بانک تا ۳ برابر آن را بعنوان تسهیلات به واحدهای در حال توسعه در شهرکهای صنعتی اعطا خواهد کرد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن افزود: وثایق سختگیرانه برای این تسهیلات منظور نمیشود و شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان وثیقه گذار تسهیلات میتواند آنها را ضمانت کند.
شایان گفت: متناسب با نیاز هر واحد تولیدی و براساس سرمایه ثابت و سرمایه درگردش، به میزان ۴۰ درصد نیاز را بانک تامین میکند و مابقی را واحد تولیدی تامین خواهد کرد.