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شهرستان زارچ با تصویب نظامنامه قرآنی در شورای فرهنگ عمومی، به نخستین شهرستان استان یزد تبدیل شد که دارای نظامنامه جامع توسعه فعالیتهای قرآنی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار شهرستان زارچ با اشاره به روند تدوین این سند گفت: از اردیبهشتماه تاکنون چهار نشست تخصصی برای بررسی و تدوین نظامنامه قرآنی برگزار شد که در نهایت به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.
پرویزی افزود: این نظامنامه با افق پنجساله و برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تدوین شده و برنامههای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان به تفکیک هر سال در آن پیشبینی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد اجرای این سند، موجب انسجام و هماهنگی بیشتر فعالیتهای قرآنی و بهرهمندی هرچه بیشتر مردم شهرستان زارچ از معارف و برکات قرآن کریم شود.
این اقدام، زارچ را به نخستین شهرستان استان یزد تبدیل کرده است که نظامنامه قرآنی آن به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است.