به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه امسال در ۲۰۲۶ در ۲۱ مرحله و ۳۳۲۱.۲ کیلومتر برگزار می‌شود و امسال مسابقات با مشارکت دادن اسپانیا در شهر بارسلون آغاز شد. در این رقابت ۱۸۴ رکابزن در غالب ۲۳ تیم حضور دارند. نتایج مرحله شانزدهم این تور که به مسافت ۲۶.۱ کیلومتر و به صورت تایم تریل انفرادی از اویان تا تونون برگزار شد به این شرح است:

۱- رمکو اِوِن پل از بلژیک - تیم بورا ۳۲:۱۹ دقیقه

۲- تادی پوگاچار از اسلوونی - الامارات ۲۸ ثانیه اختلاف

۳- ماتیاس اسکیلومسه از دانمارک - لیدل ترک ۱:۰۴ دقیقه اختلاف

- در رده بندی کلی توردوفرانس، تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات با زمان مجموع ۵۶:۱۴:۱۸ ساعت همچنان پیشتاز ماند و رمکو اِوِن پل از بلژیک و تیم بورا با ۴:۳۲ دقیقه اختلاف دوم و آیزاک دل تورو از مکزیک و تیم الامارات با ۶:۵۱ دقیقه اختلاف سوم هستند.



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- در تاریخ رقابت معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.