به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی، مدیرکل بهزیستی استان یزد به همراه فرماندار شهرستان میبد، دادستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مسئول دفتر امام جمعه، رئیس بهزیستی میبد و جمعی از مسئولان از مراکز شبه‌خانواده این شهرستان بازدید کردند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در این بازدید با اشاره به دستاورد‌های حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها گفت: استان یزد در اجرای برنامه غربالگری بینایی رتبه نخست کشور را کسب کرده و سال گذشته با اجرای این طرح از نابینایی ۲۷ کودک پیشگیری شده است.

نادر هومنیان افزود: با تکیه بر سه محور اصلی شامل آزمایش‌های ژنتیک، پوشش گسترده غربالگری شنوایی و اجرای برنامه کاشت حلزون، سال گذشته هیچ موردی از تولد کودک ناشنوا در استان یزد گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۷ هزار نفر در استان یزد از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند، اظهار داشت: سازمان بهزیستی استان یزد در قالب ۱۷۹ فرآیند تخصصی به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهد و در حال حاضر ۱۷۶ فرزند در مراکز شبه‌خانواده و ۲۸۰ فرزند نیز در قالب طرح امدادبگیر در خانواده تحت حمایت این سازمان قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین از کسب رتبه نخست کشور در چهار حوزه «فرزندان تحت مراقبت در مراکز»، «فرزندان تحت مراقبت در خانواده»، «فرزندخواندگی» و «فرزندان رهسپارشده به زندگی مستقل» در سال گذشته خبر داد.

هومنیان با اشاره به بالا بودن آمار معلولیت در شهرستان میبد، بر ضرورت تقویت پژوهش‌های ژنتیک تأکید کرد و گفت: حذف بودجه مرکز ملی تحقیقات ژنتیک میبد، اقدامی راهبردی و نگران‌کننده است؛ زیرا پیشگیری از معلولیت‌ها از طریق غربالگری ژنتیک، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از درمان، توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت است.

وی، مرکز تحقیقات ژنتیک میبد را ظرفیتی ملی دانست و خواستار احیای ردیف بودجه این مرکز برای استمرار خدمات تخصصی، به‌ویژه به اقشار کم‌برخوردار شد.

فرماندار شهرستان میبد نیز با تبریک هفته بهزیستی از تلاش کارکنان و مسئولان مراکز نگهداری کودکان قدردانی کرد و گفت: برنامه‌ریزی این مراکز در ابعاد آموزشی، تربیتی و آینده‌نگری برای فرزندان، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای آنان رقم بزند.

دادستان میبد نیز حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی را مسئولیتی قانونی، اخلاقی و اجتماعی دانست و بر همراهی دستگاه قضایی با بهزیستی در صیانت از حقوق این کودکان تأکید کرد.

رئیس بهزیستی شهرستان میبد نیز با ارائه گزارشی از فعالیت مراکز شبه‌خانواده گفت: در حال حاضر دو مؤسسه «سایبان دریا» و «حدیث مهر مادری» در قالب چهار مرکز، از ۳۶ فرزند دختر و پسر سه تا ۱۸ سال به‌صورت تفکیک‌شده نگهداری می‌کنند.

جوادیان افزود: فراهم‌سازی شرایط زندگی نیمه‌مستقل برای پنج نفر از نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و تکمیل ساختمان جدید مؤسسه حدیث مهر مادری از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی بهزیستی شهرستان میبد است.

در پایان این مراسم و به مناسبت هفته گرامیداشت بهزیستی، هدایایی به فرزندان تحت پوشش مراکز شبه‌خانواده شهرستان میبد اهدا شد.