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وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ادامه درگیریها پیرامون ایران گفت: پیشبینی مدت زمان این بحران دشوار است، اما ادامه تنشها در منطقه تنگه هرمز به نفع ایران و ایالات متحده نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه پس از شرکت در نشستهای آسهآن (ASEAN) در مانیل پایتخت فیلیپین درباره تحولات پیرامون ایران اظهار کرد که نمیتوان پیشبینی کرد درگیریهای جاری چه مدت ادامه خواهد داشت.
لاوروف گفت: «پیشبینی درباره اینکه بحران پیرامون ایران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، دشوار است.»
وی افزود: «اما احساس میکنم که ادامه خصومتها در ارتباط با تنگه هرمز، نه به نفع ایالات متحده است و نه به سود ایران.»
وزیر خارجه روسیه جزئیات بیشتری درباره ارزیابی خود از اوضاع ارائه نکرد، اما اظهارات وی در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و جریان انرژی از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.