استاندار قم در جلسه شورای مسکن گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان امسال، ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را به متقاضیان تحویل دهیم که از این تعداد تاکنون ۵ هزار واحد به صورت قطعی تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه شورای مسکن گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان امسال، ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را به متقاضیان تحویل دهیم که از این تعداد تاکنون ۵ هزار واحد به صورت قطعی تحویل داده شده است.

اکبر بهنام جو افزود: ۱۵ هزار واحد مسکونی نیز انتخاب واحد شده است که متقاضیان آن برای تحویل قطعی واحد‌های خود باید به بانک مراجعه کنند.

وی گفت: در سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن برای اجرای عملیات برق رسانی و آب رسانی در سایت‌های نهضت ملی مسکن به شرکت آب و برق پرداخت شده است.

استاندار قم با اشاره به حمایت دولت از دهک‌های حمایتی توضیح داد: وام و تسهیلات بانکی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در قالب تهاتر زمین با سازندگان، به متقاضیان دهک یک تا چهار که انتخاب واحد کرده و مبلغ مابه التفاوت به آن‌ها ابلاغ شده به مرور به پروژه‌ها تزریق می‌شود.

همچنین در جلسه ستاد بازآفرینی استان، آخرین طرح‌های بازآفرینی در شهر قم بررسی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طرح احداث باغ مزار با توافق شهرداری و اوقاف و با تخریب بخشی از دیوار قبرستان نو آغاز شده که در صورت تکمیل این طرح ۵ هکتار فضای سبز و فضای زائر به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) اضافه می‌شود.

حسین زنجیرانی فراهانی، احداث یادمان امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در محله چهل اختران و تملک واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در منطقه کارگر و دروازه ری به منظور ایجاد یادمان شهدای جنگ رمضان را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام ستاد بازآفرینی استان برشمرد.