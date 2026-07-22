مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور «طرح مهر» را اولویت اصلی آموزش‌وپرورش عنوان و بر آمادگی آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در اول مهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حامد علامتی چهارشنبه در جریان سفر به خوزستان به عنوان نماینده وزیر آموزش و پرورش در نشست ستاد امتحانات استان در محل این اداره کل «طرح مهر» را اولویت اصلی آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: توزیع به‌موقع کتب درسی، تامین نیروی انسانی از طریق ظرفیت‌های موجود نظیر دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و بهره‌گیری از تجربه بازنشستگان، محور‌های کلیدی این طرح هستند.

وی بیان داشت: طبق گزارش‌های دریافتی، آمار‌های ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی در خوزستان بسیار امیدبخش و قابل‌قبول است.

علامتی تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و استان، آزمون‌های نهایی در فضایی کاملا آرام، ایمن و با سلامت روانی بالا برای دانش‌آموزان برگزار شد که نشان‌دهنده پیش‌بینی تمهیدات لازم و مدیریت دقیق این فرآیند است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور می‌گوید: ارزیابی اولیه در بازدید از حوزه‌های امتحانی استان مثبت است و آرامش حاکم بر ستاد امتحانات و حوزه‌های اجرایی، نقطه قوت مدیریت استان محسوب می‌شود که مستقیم به دانش‌آموزان منتقل شده است.

وی با تاکید بر اهمیت عدالت آموزشی تصریح کرد: تمامی تدابیر امنیتی با دقت رعایت شده است، همچنین انتخاب مناسب فضا‌های فیزیکی، برخورداری از سیستم‌های سرمایشی مطلوب و توجه به رفاه اولیا و دانش‌آموزان، از نقاط برجسته حوزه‌های امتحانی در اهواز بود.

علامتی با اشاره به گفت‌و‌گو با خانواده‌ها، از اعتماد آنها به دستگاه تعلیم و تربیت قدردانی کرد و اطمینان داد که سلامت و امنیت دانش‌آموزان اولویت نخست تصمیم‌گیران است.

وی با اشاره به اولویت‌های کلان نظام آموزشی استان اظهار کرد: شعار دولت چهاردهم در حوزه آموزش‌وپرورش، «کیفیت‌بخشی و توسعه عدالت آموزشی» است و معتقدیم با ارتقای توانمندی معلمان که طبق سند تحول بنیادین، محور اصلی تعلیم و تربیت هستند کیفیت مدارس دولتی افزایش یافته و اعتماد عمومی به نظام آموزشی بیش از پیش تقویت خواهد شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان بازوی تعلیم و تربیت غیررسمی، برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه‌های قرآنی و فرهنگی برای دانش‌آموزان تدوین کرده است و هدف نهایی فراهم کردن شرایطی است تا اول مهرماه، بازگشایی مدارس بدون دغدغه و سرشار از آرامش برای کودکان و نوجوانان کشور رقم بخورد.

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به عنوان نماینده وزیر آموزش و پرورش امروز به خوزستان سفر کرد تا نحوه برگزاری امتحانات نهایی را در حوزه‌های امتحانی ارزیابی و بررسی کند.