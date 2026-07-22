به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری رئیس شورای‌عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در این مراسم با اشاره به موضوع خون‌خواهی در مکتب اسلام، گفت: خون‌خواهی معنای دیگری از آموزه و مفهوم انتقام است.

به گفته وی انتقام و خون‌خواهی مورد تأیید دین اسلام است، لذا همه باید برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی کنیم.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: انتقام از نظر جامعه بشری هم مورد تایید است. همچنان که قرآن برای مواخذه مجرم و جنایت کار قانون وضع کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اختری با بیان اینکه قرآن تاکید دارد که زندگی در قصاص است، اضافه کرد: قصاص و انتقام بازدارنده است، زیرا اگر در برابر جنایت‌کاران انتقام صورت نگیرد، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود.

رئیس شورای‌عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه با بیان اینکه امروز ملت ایران و دین اسلام مورد تهاجم جنایت‌کاران قرار گرفته است، افزود: فریاد خون خواهی ملت ایران در بدرقه امام شهید دقیقا حرکتی مورد تایید و تصدیق ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفته است. در جامعه ما که این همه عزیز به خاک و خون کشیده شده‌اند که دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب از جمله آنها هستند، آیا می‌تواند با جنایتکاران کنار بیاید. آیا می‌توان با سردمداران رژیم صهیونسیتی و دولت تروریستی آمریکا کنار آمد و با آنها پیمان صلح امضا کرد؟ ترامپ خون خوار صریحا به دست داشتن خود در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و رهبر شهید ما اعتراف کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین اختری در ادامه، آزادسازی منطقه از لوث وجود ننگین آمریکا را مصداق انتقام دانست و اضافه کرد: مسئولان ما باید موضوع انتقام و خون خواهی را در دیدار‌ها و جلسات خود با مسئولان کشور‌های مختلف مطرح کنند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی خواص و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و علمی، گفت: این دسته به دنبال آن هستند که موضوع انتقام و خون‌خواهی کنار گذاشته شود. چگونه عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند؟! کلینتون صریحا گفته است ما دهه‌ها است به ملت ایران ظلم کرده‌ایم؛ با این حال آیا می‌توان موضوع انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید را نادیده می‌گیرد؟!

رئیس شورای‌عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: راه‌های خوبی برای انتقام وجود دارد، لذا همه باید دنبال خون خواهی از امام امت و از همه شهدا باشیم و باید خودمان را در برابر خون شهدای متن، روسفید کنیم.