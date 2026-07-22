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آیین اختتامیه همایش بین المللی تحقق وعده انتقام با همکاری جمعی از مراکز علمی و پژوهشی کشور، امروز ۳۱ تیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام والمسلمین محمد حسن اختری رئیس شورایعالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) در این مراسم با اشاره به موضوع خونخواهی در مکتب اسلام، گفت: خونخواهی معنای دیگری از آموزه و مفهوم انتقام است.
به گفته وی انتقام و خونخواهی مورد تأیید دین اسلام است، لذا همه باید برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی کنیم.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: انتقام از نظر جامعه بشری هم مورد تایید است. همچنان که قرآن برای مواخذه مجرم و جنایت کار قانون وضع کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین اختری با بیان اینکه قرآن تاکید دارد که زندگی در قصاص است، اضافه کرد: قصاص و انتقام بازدارنده است، زیرا اگر در برابر جنایتکاران انتقام صورت نگیرد، جامعه دچار هرج و مرج میشود.
رئیس شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه با بیان اینکه امروز ملت ایران و دین اسلام مورد تهاجم جنایتکاران قرار گرفته است، افزود: فریاد خون خواهی ملت ایران در بدرقه امام شهید دقیقا حرکتی مورد تایید و تصدیق ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفته است. در جامعه ما که این همه عزیز به خاک و خون کشیده شدهاند که دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب از جمله آنها هستند، آیا میتواند با جنایتکاران کنار بیاید. آیا میتوان با سردمداران رژیم صهیونسیتی و دولت تروریستی آمریکا کنار آمد و با آنها پیمان صلح امضا کرد؟ ترامپ خون خوار صریحا به دست داشتن خود در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و رهبر شهید ما اعتراف کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین اختری در ادامه، آزادسازی منطقه از لوث وجود ننگین آمریکا را مصداق انتقام دانست و اضافه کرد: مسئولان ما باید موضوع انتقام و خون خواهی را در دیدارها و جلسات خود با مسئولان کشورهای مختلف مطرح کنند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی خواص و چهرههای سیاسی، فرهنگی و علمی، گفت: این دسته به دنبال آن هستند که موضوع انتقام و خونخواهی کنار گذاشته شود. چگونه عدهای این موضوع را مطرح میکنند؟! کلینتون صریحا گفته است ما دههها است به ملت ایران ظلم کردهایم؛ با این حال آیا میتوان موضوع انتقام و خونخواهی رهبر شهید را نادیده میگیرد؟!
رئیس شورایعالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) خاطرنشان کرد: راههای خوبی برای انتقام وجود دارد، لذا همه باید دنبال خون خواهی از امام امت و از همه شهدا باشیم و باید خودمان را در برابر خون شهدای متن، روسفید کنیم.