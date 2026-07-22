به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله سید نصیر حسینی در این بازدید با اشاره به پیشرفت ۵۵ درصدی طرح گفت: باغ موزه دفاع مقدس و مقاومت یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تاریخی استان است که می‌تواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس به نسل جوان ایفا کند.

وی از مسئولان کشوری و استانی خواست با تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح را فراهم کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد نیزگفت: عملیات اجرایی این مجموعه از آذرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون با همکاری بنیاد حفظ آثار، استانداری و سپاه فتح استان به پیشرفت مطلوبی رسیده است.

سرهنگ سلمان خواست‌خدایی افزود: این مرکز فرهنگی در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۵ هزار مترمربع در حال احداث است.

وی اضافه کرد: برآورد‌های جدید نشان می‌دهد برای تکمیل این مجتمع و تجهیز بخش‌های مختلف آن، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.