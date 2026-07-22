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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی و جمعآوری ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک ساختمان در شهر حسنآباد شهرستان ری خبر داد و گفت: توان مصرفی این دستگاهها به تنهایی معادل مصرف برق ماهیانه ۲۵۲ خانواده در فصل گرم سال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی اظهار کرد: همکاران منطقه برق کهریزک پس از دریافت اطلاعات از پلیس امنیت اقتصادی در خصوص استخراج غیرمجاز رمزارز در یک ساختمان مسکونی - تجاری واقع در شهر حسنآباد شهرستان ری، با مراجعه به محل، موفق به کشف و جمعآوری ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روی پشت بام این ساختمان شدند.
وی افزود: توان مصرفی این دستگاهها ۱۰۵ کیلوات و معادل مصرف برق ماهیانه ۲۵۲ خانواده در فصل گرم سال است.
️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ مزرعه با ۶۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح شهرستانهای استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است.
️محمودی توان مصرفی این دستگاهها را ۲۱۷۶ کیلووات و معادل مصرف برق ماهیانه ۴۱۷۷ خانواده در فصل گرم سال عنوان کرد.