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هر حادثه رانندگی، داستانی از اضطراب، درد و انتظار است، اما گاهی حضور بهموقع امدادگران، سرنوشت یک حادثه را تغییر میدهد. این بار هم سرعت عمل نیروهای اورژانس و تلاش کادر درمان، پایان خوشی برای مصدومان یک سانحه رانندگی رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه هجدهم تیر، گزارش وقوع یک تصادف در نزدیکی روستای کولتپه در محور مهاباد – سردشت به فوریتهای پزشکی ۱۱۵ اعلام و سریع دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام میشود.
خالد کدخدا، کارشناس فوریتهای پزشکی می گوید: ابتدا پایگاه اورژانس کتکه به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی شرایط، پایگاه اورژانس عبداللهکرد بهعنوان کد کمکی به محل اعزام شد. زمانی که به صحنه رسیدیم، مشاهده کردیم یک خودرو بهدلیل نقص فنی در کنار جاده متوقف شده بود و سرنشینان در حال تعمیر آن بودند که یک خودروی عبوری با آن برخورد کرده بود. در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند. سه نفر بهصورت سرپایی در محل درمان شدند، اما دو مصدوم بهدلیل شدت جراحات، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس پایگاه عبداللهکرده به مرکز درمانی منتقل شدند.
کاظم غفوریراد، کارشناس فوریتهای پزشکی هم گفت: در طول مسیر، بهطور مداوم علائم حیاتی مصدوم را پایش میکردیم، اما وضعیت او لحظهبهلحظه وخیمتر میشد. به همین دلیل، با توجه به طولانی بودن مسیر انتقال، ناچار شدیم آمبولانس را در میانه راه متوقف کنیم و عملیات احیای قلبی ـ ریوی (CPR) را آغاز کنیم. خوشبختانه این اقدام مؤثر واقع شد، علائم حیاتی بیمار دوباره بازگشت و توانستیم او را با وضعیت پایدارتر به مرکز درمانی منتقل کنیم.
لبخند خانوادهها، بهترین پاداش برای امدادگرانی است که شب و روز نمیشناسند.
خضر عبداللهی، از بستگان مصدومان هم گفت: مصدوم دچار شکستگی دنده و مشکلات شدید تنفسی شده بود. نیروهای اورژانس در همان مسیر انتقال، اقدامات درمانی بسیار مؤثری انجام دادند.
پزشکان بیمارستان هم تأکید کردند: اگر آن اقدامات بهموقع انجام نمیشد، احتمال داشت وضعیت بیمار بهمراتب وخیمتر شود.
محسن رسولی، مدیر فوریت های پزشکی مهاباد هم میگوید: حوادث جادهای همچنان زنگ خطری برای رانندگان است، اما این حادثه نشان داد رعایت اصول امداد و کمک رسانی، حضور سریع نیروهای اورژانس و تلاش کادر درمان، میتواند حتی تلخترین لحظهها را با پایانی امیدوارکننده همراه کند.
امروز روز قدردانی از این امدادگران بود.