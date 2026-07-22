اخلاق کریمانه در ماه صفر؛
رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار با گذشت اولیای دم در اراک
در آخرین روز تیرماه، با گذشت اولیای دم در اراک، محکوم به قصاص در آستانه اجرای حکم، از چوبه دار نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از رهایی یک محکوم به قصاص نفس از چوبه دار با گذشت رضایتمندانه اولیای دم در اراک خبر داد و گفت: این اقدام خداپسندانه با تلاشهای مستمر مسئولان قضایی، دادستان مرکز استان و شعبه اجرای احکام به ثمر نشست.
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: محکومعلیه این پرونده به اتهام قتل عمد، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای مجازات قرار داشت و پرونده وی در شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اراک مفتوح و در حال طی تشریفات قانونی بود.
بر اساس برنامهریزیها و مکاتبات رسمی صورتگرفته، مقرر شده بود که حکم قصاص این محکوم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآید، اما دستگاه قضایی استان تا آخرین لحظات از تلاش برای برقراری صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم دست بر نداشت.
در همین راستا، درست یک روز قبل از موعد مقرر برای اجرای حکم، جلسهای ویژه با حضور اولیای دم مقتول در محل دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد تا آخرین رایزنیها برای نجات جان این فرد صورت گیرد.
خوشبختانه در این جلسه که با تلاش دادستان و پیگیری مراجع قضایی همراه بود، اولیای دم با رویکردی بزرگمنشانه و به احترام ایام محرم و صفر، صورتجلسه صلح و سازش را امضا کردند و با اعلام گذشت خود، درخواست قصاص نامبرده منتفی و اجرای حکم ملغی گردید.
گذشت و بخشش، از زیباترین جلوههای اخلاق اسلامی و سیره معصومین (ع) است که نه تنها به یک انسان خطاکار فرصت دوباره برای زندگی و جبران گذشته میدهد، بلکه آرامش و روحیه همدلی را در کالبد جامعه میدمد.
دادگستری استان مرکزی همواره تلاش میکند تا در کنار اجرای دقیق عدالت، از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، ریشسفیدان و صلحیاران برای حلوفصل دعاوی، بهویژه پروندههای قصاص استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن تشکر از تلاشهای دادستان مرکز استان و کارکنان شعبه پنجم اجرای احکام، ابراز امیدواری کرد که نهادینهسازی فرهنگ گذشت در جامعه بتواند گامی موثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای صلح و دوستی در میان شهروندان باشد.