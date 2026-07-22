مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، از مشارکت گسترده دانش‌آموزان ابتدایی در جشنواره علمی جابر بن حیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدرت الله نظری گفت: ۶۰ درصد از دانش‌آموزان ابتدایی استان در این جشنواره شرکت کردند که از این میان، ۳۰ درصد آنها با موفقیت به مرحله استانی راه یافتند.

نظری با تأکید بر اهداف این جشنواره، خاطرنشان کرد که هدف اصلی این رویداد، پرورش روحیه پرسشگری و تقویت مهارت‌های تحقیق و پژوهش، کارگروهی وکسب مهارت در کودکان است؛ چرا که ایجاد بنیاد علمی و توانمندسازی دانش‌آموزان در مسیر جست‌و‌جو و اکتشاف، گامی حیاتی برای تربیت نسل آینده و توسعه دانش در جامعه محسوب می‌شود.