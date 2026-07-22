پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: عملیات روکش آسفالت ۱۳۰ هزار مترمربع از معابر سطح شهر با استفاده از ۶۵۰ تن قیر بازآفرینی شهری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دغاغله اظهار کرد: از مجموع هزار تن قیر بازآفرینی شهری اختصاصیافته از سوی ادارهکل راه و شهرسازی به شهرداری اهواز، تاکنون ۶۵۰ تن برای اجرای عملیات روکش آسفالت معابر استفاده شده است.
وی افزود: این میزان قیر برای روکش آسفالت ۱۳۰ هزار مترمربع از معابر واقع در مناطق هدف بازآفرینی شهری، بافتهای فرسوده و بافت تاریخی اهواز به کار گرفته شده است.
دغاغله ادامه داد: خیابانهای شریعتی، آزادگان، خیابانهای نهجالبلاغه و شهید فاضلی در کوی عامری و همچنین کوی مدرس در مناطق یک، هفت و هشت شهرداری اهواز از جمله معابری هستند که عملیات روکش آسفالت آنها به پایان رسیده است.