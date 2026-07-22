به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تمدید مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و همچنین تکمیل فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریورماه امسال در راستای تکریم مودیان، تسهیل در انجام تکالیف قانونی و کاهش مراجعات حضوری با هدف فراهم آوردن فرصت مناسب برای ارایه دقیق اطلاعات و پرداخت مالیات اتخاذ شده است.

وی افزود: همه مودیان مشمول می‌توانند تا پایان روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کنند.

خورشیدی اظهار داشت: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که موعد قانونی آن در بازه زمانی اول خرداد تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ بوده تا تاریخ یاددشده تمدید شد.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان ادامه داد: همچنین صاحبان مشاغل نیز فرصت دارند اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ یا فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم را به همراه پرداخت مالیات مربوطه تا پایان شهریورماه ارایه نمایند.

وی ضمن تاکید بر بهره‌گیری مودیان از این فرصت قانونی، تصریح کرد: از مودیان درخواست می‌شود انجام تکالیف مالیاتی خود را از طریق درگاه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی انجام دهند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در سامانه‌ها، ثبت اطلاعات و ارسال اظهارنامه‌ها را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا فرآیند رسیدگی و ارایه خدمات با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.

رییس کل دادگستری خوزستان از وصول بیش از ۲۲ همت مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض استان طی یکسال اخیر تا کنون خبر داد.