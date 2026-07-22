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تا پایان هفته، از شدت گرمای هوا نسبت به روزهای قبل در استان مرکزی کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی وضعیت هوا گفت: بر اساس بررسیها، از امروز تا ابتدای هفته آینده، با تداوم تقویت شرقی و وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان مرکزی، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به استان وجود دارد. همچنین، در مناطق مستعد، بهویژه نواحی حاشیه تالاب میقان، خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
از اینرو، هشدار سطح زرد شماره ۲۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی، در خصوص افزایش غلظت ذرات معلق در هوا، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی تا روز شنبه صادر شده است.
بهجز این وضعیت، هوای استان طی ۵ روز آینده، در ساعات صبح عمدتاً صاف و در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب، قسمتی ابری تا نیمهابری، گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود پیشبینی میشود.
بررسیها نشان میدهد از امروز تا تقریباً پایان هفته، از شدت گرمای هوا نسبت به روزهای قبل کاسته خواهد شد.