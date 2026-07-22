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محفل روضه خانگی امام حسین (ع) در خانه ریسمانیان یزد، امسال علاوه بر میزبانی عزاداران حسینی، گره از کار چند کودک ناشنوا گشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محفل سالانه روضه خانگی امام حسین (ع) در خانه ریسمانیان یزد، امسال به صحنهای از همدلی و نوعدوستی تبدیل شد و علاوه بر برپایی مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)، زمینه رفع یکی از مهمترین دغدغههای چند کودک ناشنوا را فراهم کرد.
در این اقدام خیرخواهانه، کودکانی که از ناشنوایی رنج میبردند و توان پرداخت هزینههای جانبی عمل کاشت حلزون شنوایی را نداشتند، با حمایت و مشارکت گروه مردمی «دوشنبههای رهایی» و به برکت این محفل حسینی، از این مشکل عبور کردند.
با تأمین هزینههای مورد نیاز، این کودکان توانستند مراحل درمان خود را تکمیل کنند و برای نخستینبار، صدای زندگی را بشنوند.
این اقدام، جلوهای از پیوند فرهنگ عاشورایی با مسئولیت اجتماعی است؛ حرکتی که نشان میدهد مجالس عزای امام حسین (ع)، علاوه بر ترویج فرهنگ ایثار و همدلی، میتواند منشأ گرهگشایی از مشکلات مردم و بازگرداندن امید به زندگی باشد.