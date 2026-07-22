ویزیت رایگان ۴۷۰ بیمار در اردوی جهادی روستای تلوری خرم آباد
در اردوی یکروزه جهادی روستای تلوری خرمآباد، بیش از ۴۷۰ نفر از مردم این روستا به صورت رایگان ویزیت و دارو دریافت کردند.
در این اردوی جهادی، خدمات درمانی رایگان در حوزههای مختلف از جمله دندانپزشکی، کودکان، زنان و زایمان و انواع غربالگریها به مردم منطقه ارائه گردید و بیش از ۴۷۰ نفر از روستاییان از این خدمات بهرهمند شدند.
این برنامه به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، دانشگاه علوم پزشکی، خیرین حوزه سلامت و گروه جهادی سردار شهید مصطفی میررضایی برگزار شد.
گفتنی است، در این اردوی جهادی علاوه بر ویزیت رایگان، داروی مورد نیاز بیماران نیز به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار گرفت.