در اردوی یک‌روزه جهادی روستای تلوری خرم‌آباد، بیش از ۴۷۰ نفر از مردم این روستا به صورت رایگان ویزیت و دارو دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، اردوی یک‌روزه جهادی با حضور پزشکان، متخصصان و کادر درمان در روستای تلوری از توابع شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

در این اردوی جهادی، خدمات درمانی رایگان در حوزه‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، کودکان، زنان و زایمان و انواع غربالگری‌ها به مردم منطقه ارائه گردید و بیش از ۴۷۰ نفر از روستاییان از این خدمات بهره‌مند شدند.

این برنامه به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، دانشگاه علوم پزشکی، خیرین حوزه سلامت و گروه جهادی سردار شهید مصطفی میررضایی برگزار شد.