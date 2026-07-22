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همزمان با هفته ملی مهارت، نماینده ولیفقیه در استان کردستان در دیدار با مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفهای بر ضرورت ایجاد راهبردهای نوین برای همافزایی میان نهادهای آموزشی و تمرکز بر کارآفرینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نماینده ولیفقیه در استان در دیدار با مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفهای گفت: آموزش، نباید محدود به فضای تئوری بماند و هدف نهایی تمام دورههای مهارتی باید به کارآفرینی و اتصال مهارتآموزان به بازار کار منتهی شود.
حجتالاسلام و المسلمین پورذهبی همچنین پیشنهاد داد: راهبردی مشخص برای ایجاد همافزایی میان دانشگاههای ملی مهارت، جامع علمی-کاربردی و سازمان فنی و حرفهای تدوین گردد تا از تمامی ظرفیتهای استان برای رشد فنی بهرهبرداری شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این سازمان، از اجرای ۱۵ برنامه راهبردی خبر داد.
علوی با اشاره به جذب اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری از محل کمکهای بلاعوض کره جنوبی برای تجهیز کارگاههای مکانیک خودرو و انرژیهای تجدیدپذیر افزود: راهاندازی مجهزترین کارگاه هوش مصنوعی غرب کشور با همکاری سازمان ملل، بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در پنج شهرستان استان و ایجاد مرکز تخصصی زنجیره استحصال طلا از جمله اقدامات کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان با اشاره به رویکرد عدالت آموزشی، تصریح کرد: در یک سال اخیر با تمرکز بر مناطق کمبرخوردار و گروههای آسیبپذیر، خدمات آموزشی برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی، زنان بیسرپرست و بدسرپرست وهمچنین آموزش سربازان وظیفه و زندانیان ارائه شده است.