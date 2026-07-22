به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عامری‌اصل در آیین آغاز اجرای طرح «میدان پویا» با بیان اینکه این طرح که همگام با برنامه‌های کشوری در ایام تابستان اجرا می‌شود، اظهار کرد: میدان پویا با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی و ایجاد الفت میان دانش‌آموزان و والدین طراحی شده است.

وی ضمن تجلیل از تلاش‌های همکاران در حوزه پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت، بر اهمیت اتحاد میان این دو معاونت برای رسیدن به اهداف تربیتی تاکید کرد و با اشاره به حضور ایستگاه سلامت در ناحیه ۲ اهواز، این اقدام را نشانه‌ای از هماهنگی عملیاتی برای حمایت از سلامت دانش‌آموزان دانست.

عامری‌اصل با اشاره به شرایط حساس کنونی، افزود:با وجود تمام چالش‌هایی که در حال وقوع است، ما با عزمی راسخ مصمم هستیم که به فعالیت‌های روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای خود ادامه دهیم و با ایستادگی، فضای سلامت و شادابی را در جامعه حفظ کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین به جزئیات طرح «میدان پویا» پرداخت و ادامه داد:این طرح در ۴۰ ناحیه و منطقه استان، با ارائه رشته‌های متنوع ورزشی در سالن‌های ورزشی به اجرا در می‌آید.

عامری‌اصل بیان داشت: یکی از محور‌های اصلی این طرح، برنامه‌های ویژه خانواده است؛ و ما مکلف به اجرای برنامه‌های "مادر و دختر" و "پدر و پسر" هستیم. از هفته آینده، سانس‌های رایگانی (به مدت ۹۰ دقیقه) در روز‌های پنجشنبه مختص مادر و دختر و روز‌های جمعه مختص پدر و پسر در نظر گرفته شده است تا با ورزش کردن در کنار والدین، پیوند خانوادگی تقویت شده و روحیات دانش‌آموزان بهبود یابد.