مردم غیور و منتقم استان مازندران، برای انجام ماموریت الهی، ممارست با کفر را به صد و چهل و سه شب رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم غیور، منتقم و مبعوث استان مازندران، برای انجام ماموریت الهی، ممارست با کفر را به صد و چهل و سه شب رساندند.

مردم غیور و همیشه در صحنه مناطق مختلف استان مازندران، دیشب با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستاها، بار دیگر ضمن بیعت با رهبری حضرت آیت الله سیبدمجتبی خامنه‌ای با آرمان‌های امام راحل و منویات رهبر شهید تجدید پیمان کردند.

تجمع کنندگان همچنین خواستار انتقام خون امام شهید و همه شهدای کشور از مستکبران جهانی و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب شدند.