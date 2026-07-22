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مردم غیور و منتقم استان مازندران، برای انجام ماموریت الهی، ممارست با کفر را به صد و چهل و سه شب رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم غیور، منتقم و مبعوث استان مازندران، برای انجام ماموریت الهی، ممارست با کفر را به صد و چهل و سه شب رساندند.
مردم غیور و همیشه در صحنه مناطق مختلف استان مازندران، دیشب با حضور در میادین و خیابانهای شهرها و روستاها، بار دیگر ضمن بیعت با رهبری حضرت آیت الله سیبدمجتبی خامنهای با آرمانهای امام راحل و منویات رهبر شهید تجدید پیمان کردند.
تجمع کنندگان همچنین خواستار انتقام خون امام شهید و همه شهدای کشور از مستکبران جهانی و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب شدند.