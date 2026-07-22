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دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل با هدف توانمندسازی تیمهای واکنش اضطراری محلات شهر تهران (دوام) برای تمرکز بر مقابله با تهدیدات نوین از جمله عوامل شیمیایی، بیولوژیک، از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و با همکاری شهرداری منطقه ۱۵ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی عمومی و کاهش آسیبپذیری تهران در برابر تهدیدات جدید از جمله عوامل شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هستهای (CBRN) طراحی و برنامهریزی شده است.
در این کارگاه، شرکتکنندگان علاوه بر یادگیری مبانی نظری، با مهارتهای عملی مانند نحوه استفاده صحیح از ماسکهای شیمیایی و تجهیزات حفاظت فردی در شرایط بحرانی آشنا شدند.
رئیس اداره تهدیدات نامتعارف معاونت پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران تهران و مربی این دوره آموزشی، ضمن تأکید بر اهمیت آموزش، گفت: با تغییر ماهیت تهدیدات در دنیای امروز، آموزش جامعه به عنوان نخستین خط دفاعی در برابر مخاطرات نامتعارف، از اولویتهای اصلی پدافندغیرعامل است.
محسن مهرجو افزود: توانمندسازی تیمهای واکنش اضطراری محلات شهر تهران - که به اختصار دوام نامیده میشوند - نقشی راهبردی در افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش آسیبپذیری شهر ایفا میکند. این آموزشها علاوه بر مدیریت بحران، به حفظ تداوم خدماترسانی در شرایط عادی نیز کمک خواهد کرد.
وی عنوان کرد: از این رو سلسله دورههای آموزشی رسته دوام پدافند غیرعامل با هدف ارتقای ظرفیتهای آمادگی همگانی در تمامی مناطق ۲۲گانه تهران با جدیت ادامه دارد.