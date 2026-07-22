به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، این طرح تاکنون موفق شده است حدود ۱ مگاوات از بار شبکه استان را کاهش دهد که این امر نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از محدودیت‌های تأمین برق در دوره‌های اوج مصرف ایفا می‌کند.

محمدحسین زارعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف، با تشریح اقدامات اجرایی این طرح که از ابتدای خرداد آغاز شده، به ارقام کلیدی زیر اشاره کرد:

تعدیل روشنایی معابر: بیش از ۴ هزار و ۹۱۱ چراغ در معابر اصلی شهری و ۸۲۴ چراغ در محور‌های جاده‌ای استان فارس، مطابق با دستورالعمل‌های مدیریت مصرف و با هدف حذف جلوه‌های بدمصرفی، تعدیل شده‌اند.

حذف روشنایی‌های غیرضروری: نیرو‌های عملیاتی موفق به جمع‌آوری ۹۹۹ رشته ریسه روشنایی و سایر تجهیزات روشنایی غیرضروری در سطح شهرستان‌ها شده‌اند.

پایش میدانی و نظارت بر مراکز تجاری و خدماتی:

این طرح تنها به روشنایی معابر محدود نشده و شامل نظارت دقیق بر مراکز پرمصرف نیز می‌شود:

مراکز تجاری: بازدید از ۹۵۰ مرکز تجاری و صدور اخطار رسمی برای اصلاح مصادیق بدمصرفی.

مراکز بین‌راهی: پایش مستمر ۳۰۹ مجتمع خدماتی و رفاهی در مسیر‌های اصلی.

ادارات و بانک‌ها: بازدید از ۴۱۸ اداره و شعبه بانک جهت ارائه آموزش‌های لازم و ترویج فرهنگ مصرف بهینه.

هدف از استمرار طرح:

کیوان نامجو، مجری استانی طرح، با تأکید بر اینکه این برنامه با مشارکت تمامی گروه های نظارتی و عملیاتی در حال اجراست، خاطرنشان کرد: «هدف اصلی ما شناسایی و خاموش کردن مصارف نامتعارف و جلوگیری از هدررفت انرژی است.»

وی همچنین از شهروندان، اصناف و شهرداری‌ها خواست با همکاری در این طرح، به حفظ پایداری شبکه برق و تأمین خدمات مطلوب برای تمامی مشترکان کمک کنند.