بیست‌وپنجمین نمایشگاه گروهی آثار نقاشی و نگارگری با موضوع هنر‌های عاشورایی با عنوان «شور و شین» در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وپنجمین نمایشگاه گروهی آثار نقاشی و نگارگری «هنر‌های عاشورایی» با عنوان «شور و شین» با مشارکت انجمن علمی هنر‌های تجسمی ایران و با حضور جمعی از هنرمندان و استادان برجسته هنر‌های تجسمی، روز جمعه دوم مرداد ساعت ۱۶ در گالری هنر فرهنگسرای ارسباران افتتاح می‌شود.

عاشورای حسینی در حافظه فرهنگی و هنری ایران، صرفاً یک روایت تاریخی نیست؛ بلکه قلمرویی از معنا، نماد، اسطوره و تجربه زیسته آزادی‌خواهانه است که در هر دوره، زبان تازه‌ای برای بیان یافته است.

در توضیحات تکمیلی این طرح آمده است:

«شور و شین» تلاشی است برای بازخوانی این جهان چندلایه باورمدار از دریچه نگاه هنرمندان معاصر؛ آثاری که هر یک با رویکرد، تکنیک و بیان شخصی خود، به تأملی دوباره بر مفاهیم ایثار، سوگ، ایمان، آزادگی و حقیقت این واقعه عظیم پرداخته‌اند و فرصتی ارزشمند برای گفت‌و‌گو با هنر، اندیشه و روایت‌های معاصر از فرهنگ عاشورا.

هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه عبارتند از: فرزانه ارج، کاظم حسنوند، رضا حسینی، اعظم حکیم سلمانی، مصطفی خزایی، منصور خیرخواه، سمانه سراج، صدیقه سلمان، پریسا شاد قزوینی، عطیه شمس‌زاده، مینا صدری، حسین عصمتی، داریوش فرد دهکردی، خشایار قاضی‌زاده، آسیه گونه‌زاده، حسن نوری و سارا نوری.

پریسا شاد قزوینی نمایشگاه‌گردانی و عطیه شمس‌زاده مسئولیت اجرایی نمایشگاه و طراحی آن را بر عهده دارند.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه «شور و شین» می‌توانند تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۰ تا ۱۸ به گالری هنر فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفاُ کوچه عقاب مراجعه کنند.