یک‌صدایی مردم، میدان‌داران و مسئولان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از زمستان تا تابستان، بارها و بارها این پیام به ذهن‌ها خطور کرده است: مردم ایران هرگز زیر بار حرف زور نمی‌روند.

این پیام ملت متحد و یکپارچه‌ای است که بیش از ۱۴۰ شب است در میدان حضور دارند؛ حضوری که هم پشتوانه نیرو‌های مسلح است و هم پیام روشنی به دشمنان و بدخواهان این سرزمین دارد.

مردماستان مرکزی با حضور حماسی و دشمن‌شکن خود خیابان، گرد هم آمدند تا ضمن حمایت از نیرو‌های مسلح کشورمان، از همدلی و همراهی خود با مردم غیرتمند و دلاور جنوب در دفاع از خاک مقدس وطن بگویند.