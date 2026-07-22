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مردم استان مرکزی همانند ایرانیان با حضور حماسی خود به جهانیان گوشزد میکنند که هرگز زیر بار حرف زور نخواهند نرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از زمستان تا تابستان، بارها و بارها این پیام به ذهنها خطور کرده است: مردم ایران هرگز زیر بار حرف زور نمیروند.
این پیام ملت متحد و یکپارچهای است که بیش از ۱۴۰ شب است در میدان حضور دارند؛ حضوری که هم پشتوانه نیروهای مسلح است و هم پیام روشنی به دشمنان و بدخواهان این سرزمین دارد.
مردماستان مرکزی با حضور حماسی و دشمنشکن خود خیابان، گرد هم آمدند تا ضمن حمایت از نیروهای مسلح کشورمان، از همدلی و همراهی خود با مردم غیرتمند و دلاور جنوب در دفاع از خاک مقدس وطن بگویند.