رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: ادامه فعالیت واردکنندگان برنج، کلیدی برای حفظ ثبات بازار و صیانت از امنیت غذایی کشور است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گردهمایی تخصصی نقش بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی، بر اهمیت حمایت از فعالان این حوزه برای تضمین پایداری زنجیره تأمین دومین کالای راهبردی کشور تأکید کرد.

او گفت: تقویت توان مالی واردکنندگان، فراتر از یک موضوع اقتصادی، گامی اساسی برای حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری ایران در بازار‌های جهانی و تضمین دسترسی همیشگی مردم به کالای مورد نیاز است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به نقش مسئولانه این بخش در شرایط مختلف، افزود: واردکنندگان همواره با پذیرش خطرهای تجاری، از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: کالا‌های مربوط به مطالبات موجود، پیش‌تر با نظارت کامل دستگاه‌های مسئول وارد و با موفقیت در بازار توزیع شده‌اند و اکنون تسویه این مطالبات، مسیری برای بازگشت توان مالی و رونق مجدد فعالیت‌های وارداتی است.

اخوان‌اکبری با اشاره به بررسی و راستی‌آزمایی پرونده‌ها از طریق وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت اقتصاد، دستور اخیر ریاست‌جمهوری مبنی بر پرداخت مرحله‌ای مطالبات را گامی مثبت و امیدوارکننده دانست.

او با تأکید بر ضرورت تعیین زمان‌بندی روشن برای اجرای این دستور، یادآور شد که احیای توان مالی فعالان این حوزه، منجر به بازگشت جریان واردات و حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار خواهد شد.