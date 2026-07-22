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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: افزایش هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی در کنار پرداخت نشدن بهموقع مطالبات بیمهها، بیمارستانهای استان یزد را با مشکلات جدی در تأمین نقدینگی مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام در نشست با روسا و مدیران بیمارستانها و مدیران حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، با اشاره به بررسی چالشهای پیش روی حوزه درمان استان یزد اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی مدیران بیمارستانها کمبود نقدینگی است.
وی افزود: در یک سال گذشته، قیمت دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی در بخشهای مختلف بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش داشته و این موضوع فشار زیادی به بیمارستانها برای ارائه خدمات مطلوب وارد کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها گفت: مطالبات دانشگاه از سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از بیمه سلامت حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که پرداخت نشدن این مبالغ، شرایط دشواری را برای بیمارستانهای دانشگاهی ایجاد کرده است.
نوری شادکام تأکید کرد: نگرانی اصلی این است که استمرار این وضعیت، ارائه خدمات ضروری و اولیه به مردم را با مشکل مواجه کند و انتظار میرود بیمهها در پرداخت تعهدات خود سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای درمانی در مناطق کمتر برخوردار استان یزد خبر داد و گفت: با برنامهریزیها، تعداد قابل توجهی تخت بیمارستانی و تجهیزات درمانی در شهرستانهایی مانند خاتم، مروست و بهاباد به ظرفیت درمانی استان یزد افزوده خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیشبینی کرد: تا پایان امسال یا اوایل سال آینده حدود ۵۰۰ تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی استان یزد اضافه شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این نشست گفت: برگزاری این نشستها با هدف بررسی مشکلات، هماندیشی و همافزایی برای ارتقای سطح درمان استان یزد صورت گیرد.
دکتر علی زارع با اشاره به عملکرد حوزه درمان استان یزد اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۷ مورد پیوند در استان یزد صورت گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش فعالیت مراکز پیوند در برخی استانهای همجوار، دستاورد ارزشمندی محسوب میشود.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار زایمان و سزارین، نزدیک به ۱۹۰ هزار عمل جراحی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مراجعه به اورژانسهای بیمارستانی استان یزد ثبت شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه مردم استان یزد و استانهای همجوار اعتماد ویژهای به خدمات درمانی این مجموعه دارند، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رفع مشکلات کارکنان و مراکز درمانی، از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی است.
وی گفت: در حال حاضر ۱۵ بیمارستان دولتی در استان یزد به مردم خدمات درمانی ارائه میکنند.