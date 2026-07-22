به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده، جو استان لرستان تحت تأثیر الگوی تابستانه، آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.



راضیه پیله وران افزود: در این مدت، آسمان اغلب نقاط استان صاف خواهد بود و در ساعاتی از روز، شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه خواهیم بود. همچنین در مناطق شرقی استان، در ساعات بعدازظهر پوشش ابر انتظار می‌رود.



وی درباره نوسانات دمایی گفت: پیش بینی می‌شود فردا و پس فردا پنجشنبه و جمعه، قدری از شدت گرمای هوا کاسته شود.



کارشناس هواشناسی در پایان تأکید کرد: با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به همه شهروندان توصیه می‌شود.



