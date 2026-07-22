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صد و چهل و سومین اجتماع شبانه مردم فارس با حضور گسترده و پرشور در خیابانها ، میادین شهرها و روستاهای استان برگزار شد و شرکتکنندگان با اعلام همبستگی و همدلی با مردم جنوب کشور، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، صد و چهل و سومین اجتماع شبانه مردم فارس با حضور گسترده و پرشور در خیابانها ، میادین شهرها و روستاهای استان برگزار شد و شرکتکنندگان با اعلام همبستگی و همدلی با مردم جنوب کشور، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمن تأکید کردند.
حاضران در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، همدلی خود را با مردم جنوب کشور اعلام و بر استمرار حضور در خیابان تا شکست دشمن تاکید کردند.