\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0645\u0648\u0627\u06a9\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u060c \u0645\u062d\u0641\u0644 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n