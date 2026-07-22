به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جلسه کمیته برنامه‌ریزی اعتبار مهاباد، مهسا جهان‌آرا، دبیر این کمیته، با اعلام آمار کلی استان گفت: مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های آذربایجان‌غربی ۸هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان است که تاکنون ۶ هزار همت از آن توزیع شده است.

وی افزود: شهرستان مهاباد با رشد ۱۰ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه چهارم استان در میزان تخصیص اعتبار شده است.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در این نشست با اشاره به جزئیات اعتبارات شهرستان گفت: علاوه بر اعتبارات ملی، بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای ۹۴ طرح ابلاغ شده در نظر گرفته شده است. اولویت ما در سال جاری پس از عبور از بحران تنش آبی، بر نوسازی مدارس، فعالیت‌های بنیاد مسکن، بهبود ناوگان حمل‌ونقل و اصلاح راه‌های اصلی و فرعی متمرکز است.

در همین زمینه، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، از تلاش برای تأمین بودجه طرح های کلیدی خبر داد و با ذکر چند نمونه از این طرح‌ها گفت: از جمله طرح های مهم، روکش آسفالت راه‌های روستایی، بودجه ۲۷ میلیارد تومانی برای بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی و همچنین پیگیری برای اتمام بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تا هفته دولت سال آینده است.

در پایان اعلام شد که در حال حاضر طرح‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون مهاباد با مجموع اعتبار ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در مرحله اجرا و تکمیل قرار دارند.