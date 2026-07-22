به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پایان فرآیند ثبت‌نام چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲۴۵۶ اثر برای حضور در بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در سامانه جشنواره متقاضی شدند که شامل ۱۷۰۴ فیلم کوتاه داستانی، ۳۱۷ فیلم مستند، ۲۶۶ فیلم تجربی و ۱۶۹ فیلم پویانمایی است. همچنین از میان این آثار، ۱۸۸ اثر در بخش ویژه «کتاب و سینما (اقتباس)» نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

فراخوان چهل‌وسومین دوره جشنواره از یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد و مطابق تقویم اولیه، آخرین مهلت ثبت‌نام ۱۵ تیر سال جاری اعلام شده بود که با توجه به درخواست فیلمسازان و شرایط ویژه کشور، این فرصت تا ۳۰ تیر تمدید شد.

پس از پایان ثبت‌نام، آثار متقاضی وارد مرحله انتخاب شده و عناوین فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.