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چهارمین نشست از سلسله نشستهای تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی با حضور سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عصر امروز در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این نشست در ادامه سلسله جلسات تبیینی ویژه کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی برگزار شد؛ نشستهایی که با هدف ارتقای سطح تبیین، پاسخگویی به شبهات و تقویت گفتمان مقاومت و وحدت ملی حول محور تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان فعالان مردمی به صورت مستمر در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار میگردد.
در آغاز این نشست، سردار شکارچی ضمن تسلیت شهادت قائد شهید امت، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و تمامی شهدای جنگ تحمیلی، از اهتمام حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در برگزاری این جلسات تبیینی قدردانی کرد و گفت: این نشستها فرصت مناسبی برای تبیین واقعیتهای میدان، رفع ابهامات و پاسخ به پرسشهای دغدغهمندان انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به سابقه طولانی تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه، اظهار داشت: ملت ایران طی دهههای گذشته آموخته است که در برابر فشارها، تهدیدها و زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی کند و هرگز در برابر سلطهطلبی تسلیم نشود. هرچه مقاومت ملت ایران بیشتر شده، دشمنان ناامیدتر و متزلزلتر شدهاند و تجربه نشان داده است که «هزینه مقاومت بهمراتب کمتر از هزینه تسلیم در برابر دشمنان انقلاب اسلامی» است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تشریح روند تحولات منتهی به جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمن با طراحی دقیق، براندازی نظام و تجزیه ایران را دنبال میکرد و تصور داشت با حذف فرماندهان ارشد و ایجاد آشوب داخلی، ظرف مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابد، اما آمادگی نیروهای مسلح، تدابیر از پیش اندیشیده شده و همراهی مردم، تمامی محاسبات دشمن را برهم زد. دشمن انتظار داشت در روزهای نخست جنگ، ناآرامیهای داخلی شکل بگیرد.
بر خلاف برآوردهای مراکز اطلاعاتی دشمن، ملت ایران نهتنها دچار تفرقه نشد، بلکه با انسجام و همبستگی بیشتر، در کنار نظام اسلامی ایستاد و آرایش مردمی کمنظیری در حمایت از کشور شکل گرفت که این مسئله به یکی از عوامل اصلی شکست دشمن تبدیل شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از آغاز تجاوز دشمن، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شد و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم صهیونیستی آغاز گردید؛ پاسخی که با اتکا به تجربیات عملیاتی گذشته، آمادگی نیروهای مسلح و هدایتهای راهبردی، ضربات سنگینی بر دشمن وارد کرد و اهداف راهبردی او را ناکام گذاشت.
پس از ناکامی در میدان نظامی، دشمن تلاش کرد با بهرهگیری از جنگ شناختی، عملیات روانی و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، اهداف خود را دنبال کند، اما این سناریو نیز با هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح خنثی شد. دشمن حتی پس از شهادت رهبر انقلاب نیز نتوانست به اهداف خود دست یابد، گفت: پیشبینیهای دقیق فرماندهی، تعیین جانشینان و استمرار فرماندهی میدانی موجب شد نیروهای مسلح بدون وقفه مأموریتهای خود را ادامه دهند و دشمن بار دیگر در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام بماند.
سردار شکارچی تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز موجب شکست دشمن شده، وحدت ملت ایران، انسجام میان مردم و مسئولان و اعتماد عمومی به مسیر انقلاب اسلامی است و حفظ این سرمایه اجتماعی، مهمترین وظیفه همه دلسوزان کشور محسوب میشود.
وی خطاب به مسئولان میادین و فعالان تجمعات مردمی نیز اظهار داشت: شما پرچمداران جهاد تبیین در عرصه اجتماعی هستید و هر اندازه میدان حضور مردم مستحکمتر، آگاهانهتر و پرنشاطتر باشد، پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدهای دشمن نیز افزایش خواهد یافت. تبیین ابعاد این جنگ و انتقال واقعیتهای آن به نسل جوان و نوجوان اهمیت ویژهای دارد و فعالیتهای فرهنگی و تبیینی، پشتوانهای برای رزمندگانی است که در خطوط مقدم دفاع از کشور حضور دارند.
هرچه این جبهه مردمی و فرهنگی قدرتمندتر باشد، قدرت میدان سخت نیز افزایش خواهد یافت و همین همافزایی یکی از عوامل مهم ناکامی دشمن در تحقق اهدافش بوده است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن را هشداری برای صیانت از وحدت ملی دانست و تصریح کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است و حفظ انسجام ملی، مهمترین عامل بازدارندگی در برابر توطئههای آینده خواهد بود.
حضور گسترده مردم ایران، ملتهای آزاده جهان و مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ضربه نهایی را به نظام سلطه وارد کرد و نشان داد که دشمن در عرصه جنگ سخت به اهداف خود نرسیده است. امروز نگرانی اصلی نباید جنگ سخت باشد، زیرا دشمن دیگر جرأت آغاز چنین جنگی را نخواهد داشت؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ وحدت و انسجام ملی است. به گفته وی، اگر این وحدت آسیب ببیند، دشمن فرصت بازسازی توان خود را پیدا خواهد کرد و دستاوردهای بهدستآمده نیز در معرض تهدید قرار میگیرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: وحدت ملی در میان مردم، میان مردم و مسئولان و همچنین میان مسئولان با یکدیگر، تعاریف مشخصی دارد و محور همه این سطوح، تبعیت از رهبر انقلاب است. جمهوری اسلامی در تمامی اهداف راهبردی دشمن، از حفظ تمامیت ارضی و اقتدار دفاعی تا ناکام گذاشتن پروژههای تجزیهطلبانه و سلطه بر منطقه، موفق عمل کرده است. دشمن اگرچه در میدان رسانهای تلاش میکند واقعیتها را وارونه جلوه دهد، اما آنچه در میدان رخ داده، شکست راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ملت ایران است.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، معاون امور استانها و مراسمهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با اشاره به آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدای دانشآموز در شهرستان میناب، این مراسم را جلوهای ماندگار از مظلومیت ملت ایران و سندی روشن بر رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر دانست و اظهار کرد: صحنههای باشکوه تشییع این شهیدان، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه دشمن و استانداردهای دوگانه حامیان آن را برای افکار عمومی آشکار ساخت. حضور گسترده و پرشور مردم در این آیین، نشان داد که خون شهیدان نهتنها موجب سستی و تزلزل ملت ایران نشده، بلکه اراده ملت را در استمرار راه شهدا، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و خونخواهی قائد شهید و شهدای والامقام، استوارتر و راسختر کرده است.
معاون امور استانها و مراسمهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح اهداف برگزاری سلسله نشستهای تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی، اظهار داشت: این نشستها با هدف تبیین آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و میدانی کشور از سوی مسئولان و همچنین دریافت دیدگاهها، دغدغهها و پرسشهای مطرح در متن جامعه از سوی مبلغان، سخنرانان و فعالان میدانی طراحی شده تا ارتباطی مستمر، دوسویه و مؤثر میان مسئولان و بدنه فعال جهاد تبیین شکل گیرد.
نخستین جلسه این سلسله نشستها با حضور دکتر فضائلی و دومین نشست با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد و روند برگزاری این جلسات با حضور مسئولان ارشد کشور در حوزههای مختلف ادامه خواهد یافت تا مهمترین مسائل و تحولات روز، بهصورت مستقیم با فعالان عرصه تبیین و میدانهای مردمی در میان گذاشته شود.
وی تصریح کرد: حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده محترم ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تأکید ویژهای بر استمرار این نشستها دارند و بر همین اساس مقرر شده است این جلسات بهصورت منظم و ماهانه، با رویکردی تعاملی، مسئلهمحور و مبتنی بر پرسش و پاسخ برگزار شود تا زمینه رفع شبهات، همافزایی ظرفیتهای مردمی و ارتقای جهاد تبیین بیش از پیش فراهم شود. پاسخگویی به پرسشها و شبهات جامعه، رسالت ذاتی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. تقویت جریان تبیین و افزایش آگاهی عمومی در شرایط جنگ شناختی و رسانهای دشمن، ضرورتی اجتنابناپذیر است و این نشستها در همین چارچوب دنبال میشود.
وی با اشاره به پیام مهم و راهبردی مقام معظم رهبری، انسجام و وحدت ملی را اصلیترین سرمایه جمهوری اسلامی در عبور از مقاطع حساس دانست و تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری همه اقشار جامعه، نخبگان، فعالان فرهنگی و نیروهای انقلابی وظیفه دارند با حفظ همدلی، پرهیز از اختلافافکنی و تقویت وحدت ملی، زمینه ناکامی هرگونه توطئه دشمنان علیه ملت ایران را فراهم آورند.
در ادامه این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید؛ تعدادی از سخنرانان و فعالان به بیان نظرات و طرح سوالات خود پرداختند.