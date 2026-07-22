به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رسول کوهستانی همانند سال‌های گذشته، خدمات گمرکی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت و گمرک استان در تمام مراحل اعزام، استقرار و بازگشت مواکب، نیاز‌های این بخش را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال نیز روند خدمات‌رسانی گمرکی با هماهنگی ستاد اربعین دنبال می‌شود، افزود: مرز‌های پیش‌بینی‌شده برای تردد زائران و مواکب شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین است و در کنار این گذرگاه‌ها، مرز سومار دراستان کرمانشاه و چیلات در استان ایلام نیز به مجموعه مرز‌های اربعین اضافه شده‌اند که فعالیت آنها با ظرفیت محدود انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مواکب معرفی‌شده ادامه داد: از مجموع ۱۸۱ موکب، تاکنون بیش از ۹۰ موکب پس از دریافت مجوز‌های لازم، تشریفات گمرکی محموله‌های خود را به سرانجام رسانده‌اند و روند رسیدگی به درخواست سایر مواکب نیز به سرعت در حال انجام است.

کوهستانی با تأکید بر اینکه خدمات گمرکی در ایام اربعین به ساعت‌های اداری محدود نمی‌شود، گفت:همکاران علاوه بر زمان اداری، درروز‌های تعطیل و خارج ازمحیط گمرک نیز در خدمت مواکب هستند.

مدیرکل گمرک استان افزود: تاکنون مجوز خروج ۲۱۹ دستگاه خودرو شامل خودروی سواری، اتوبوس، کامیون و یدک‌کش صادر شده است، همچنین با ثبت ۹۱ اظهارنامه از سوی مواکب، حدود ۱۹۴ تن کالا ازجمله مواد غذایی، اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز از گمرک استان خارج شده است.

کوهستانی گفت: با توجه به افزایش حجم تردد و جابه‌جایی اقلام در روز‌های منتهی به اربعین، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مواکب و گمرک می‌تواند نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به خدمات و کاهش مشکلات احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی داشته باشد.