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مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: با صدور مجوز برای ۲۱۹ دستگاه خودرو، تاکنون حدود ۱۹۴ تُن کالا از گمرک استان برای پشتیبانی از مواکب اربعین ترخیص شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رسول کوهستانی همانند سالهای گذشته، خدمات گمرکی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت و گمرک استان در تمام مراحل اعزام، استقرار و بازگشت مواکب، نیازهای این بخش را پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه امسال نیز روند خدماترسانی گمرکی با هماهنگی ستاد اربعین دنبال میشود، افزود: مرزهای پیشبینیشده برای تردد زائران و مواکب شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین است و در کنار این گذرگاهها، مرز سومار دراستان کرمانشاه و چیلات در استان ایلام نیز به مجموعه مرزهای اربعین اضافه شدهاند که فعالیت آنها با ظرفیت محدود انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت مواکب معرفیشده ادامه داد: از مجموع ۱۸۱ موکب، تاکنون بیش از ۹۰ موکب پس از دریافت مجوزهای لازم، تشریفات گمرکی محمولههای خود را به سرانجام رساندهاند و روند رسیدگی به درخواست سایر مواکب نیز به سرعت در حال انجام است.
کوهستانی با تأکید بر اینکه خدمات گمرکی در ایام اربعین به ساعتهای اداری محدود نمیشود، گفت:همکاران علاوه بر زمان اداری، درروزهای تعطیل و خارج ازمحیط گمرک نیز در خدمت مواکب هستند.
مدیرکل گمرک استان افزود: تاکنون مجوز خروج ۲۱۹ دستگاه خودرو شامل خودروی سواری، اتوبوس، کامیون و یدککش صادر شده است، همچنین با ثبت ۹۱ اظهارنامه از سوی مواکب، حدود ۱۹۴ تن کالا ازجمله مواد غذایی، اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز از گمرک استان خارج شده است.
کوهستانی گفت: با توجه به افزایش حجم تردد و جابهجایی اقلام در روزهای منتهی به اربعین، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مواکب و گمرک میتواند نقش مؤثری در سرعتبخشی به خدمات و کاهش مشکلات احتمالی در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی داشته باشد.