تفاهم‌نامه سه‌جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف توسعه حمایت‌های مالی و اعتباری و اعطای تسهیلات به فعالان و بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه صنایع دریایی امضا شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه میان طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن و محمدحسین مقیسه مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی، امضا و مبادله شد.

فراهم‌سازی زمینه اعطای انواع تسهیلات بانکی از جمله سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک صنعت و معدن به فعالان صنایع دریایی در این تفاهم نامه پیش‌بینی شده که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در زمینه ساخت، تجهیز، تعمیر و تکمیل شناورها، توسعه صنایع مرتبط و فناوری‌های دریایی را دربر می‌گیرد.

در چارچوب این همکاری، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شناسایی زنجیره‌های تأمین و تولید صنایع دریایی در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هفت استان ساحلی خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان و گلستان و معرفی ظرفیت‌های مرتبط به صندوق توسعه صنایع دریایی را دنبال خواهد کرد.

همچنین سازمان با همکاری صندوق توسعه صنایع دریایی، متناسب با نوع فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط این حوزه، زمینه معرفی آنها به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات را برای بهره‌مندی از ضمانت‌نامه به عنوان وثیقه تسهیلات فراهم خواهد کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، صندوق توسعه صنایع دریایی نیز ضمن شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط و طرح‌های مرتبط به بانک، بخشی از منابع مورد نیاز را نزد بانک صنعت و معدن تودیع خواهد کرد و بانک نیز در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، نسبت به بررسی و تأمین مالی طرح‌های معرفی‌شده اقدام می‌کند.

در این چارچوب، صندوق در آغاز اجرای تفاهم‌نامه حداقل یک‌هزار میلیارد ریال نزد بانک سپرده‌گذاری خواهد کرد و امکان افزایش این میزان تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است. همچنین بانک صنعت و معدن در صورت واریز حداقل مرحله نخست منابع صندوق، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، نسبت به پذیرش و بررسی درخواست تسهیلات تا سه برابر مبلغ واریزی از محل منابع داخلی خود برای متقاضیان معرفی‌شده در استان‌های ساحلی اقدام خواهد کرد.

این تفاهم‌نامه در ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم شده و مدت اعتبار آن از زمان امضا و انعقاد، یک سال شمسی خواهد بود که مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، امکان تمدید آن برای دوره‌های یک‌ساله نیز وجود دارد.