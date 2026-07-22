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با اعلام فهرست نهایی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، دو کماندار یزدی موفق شدند جواز حضور در این رقابتهای معتبر را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد گفت: مبینا فلاح، تنها نماینده بانوان در رشته ریکرو، و رضا شبانی، عضو تیم ریکرو آقایان، دو نماینده استان یزد در کاروان تیراندازی با کمان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا خواهند بود.
هدی منصوریان افزود: تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با ترکیب ۱۰ ورزشکار در این دوره از بازیهای آسیایی شرکت میکند.
منصوریان ادامه داد: اسماعیل عبادی به عنوان سرمربی تیم کامپوند و لیلا سخائیفر به عنوان مربی تیم ریکرو، هدایت ملیپوشان کشورمان را در این رقابتها بر عهده خواهند داشت.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا محسوب میشود و تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با هدف کسب بهترین نتایج و افتخارآفرینی برای کشورمان از اواخر شهریور ماه در این مسابقات به میدان خواهد رفت؛ رقابتهایی که با حضور دو کماندار یزدی، برای ورزش استان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.