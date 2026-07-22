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نشست تخصصی مدیریت مصرف انرژی همزمان با اوجگیری دمای هوا و افزایش مصرف برق با حضور جمعی از مدیران اجرایی فارس و دانشگاهیان در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، نشست تخصصی مدیریت مصرف انرژی همزمان با اوجگیری دمای هوا و افزایش مصرف برق با حضور جمعی از مدیران اجرایی استان فارس و دانشگاهیان در شیراز برگزار شد.
اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در این نشست ضمن نقد الگوهای مصرف فعلی با ارائه راهکارهایی بر هوشمندسازی شبکه توزیع و بهرهگیری از فناوریهای نوین در کاهش تلفات انرژی تاکید کردند.