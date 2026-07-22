به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جلسه «ایرانی خوانی» با موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی با خوانش نمایشنامه «کرشمه خسروانی» نوشته سید مهدی شجاعی با حضور آتش تقی پور، مهدی میامی، عرفان پهلوانی و بسیاری از هنرمندان جوان تئاتر برگزار شد.

آرزو گلشاهی کارگردان نمایشنامه‌خوانی «کرشمه خسروانی» که یکی از آسیب‌دیدگان بمباران طی روز‌های جنگ رمضان به شمار می‌رود، در پایان نمایشنامه‌خوانی گفت: روز‌های سختی را در شرایط جنگ گذراندیم که هنوز هم ادامه دارد، اما با همه دشواری‌ها نیروی حیات تئاتر ما را دور هم جمع کرد.

وی افزود: پس از نابودی همه زندگی‌ام در جنگ، برنامه «ایرانی خوانی سنگلج» امیدی دوباره بود و امروز با حال خوب در جمع شما هستم و امیدوارم این اجرا حال خوب در تماشاگران ایجاد کرده باشد.

«کرشمه خسروانی» نوشته سید مهدی شجاعی که به ماجرا‌هایی پیش از واقعه کربلا می‌پردازد، دسیسه‌ها، سوءاستفاده‌های معاویه از نام دین و نوع حکومت داری او را به تصویر می‌کشد.

در این گروه امیر چهارباشلو به عنوان تهیه‌کننده و مشاور کارگردان حضور داشت. بازیگران به ترتیب خوانش کاوه احمدی، عمادالدین محبی، مجید قربانی، محمد نوریان، ابوالفضل کریم زاده نائینی، آرزو گلشاهی، حمزه یوسفی بودند.

صحنه‌خوان و راوی لیلا جمشیدیان و گروه موسیقی نگار زاهدی و ستایش ملک محمدی این اجرا را همراهی می‌کردند. «ایرانی‌خوانی سنگلج» هر سه‌شنبه ساعت ۱۷ در کافه تئاتر سنگلج برگزار می‌شود.