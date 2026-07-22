خیران استان اصفهان پارسال، با سرمایه‌گذاری حدود سه هزار میلیارد تومان، نقش مؤثری در ارتقای خدمات سلامت استان ایفا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیران سلامت استان اصفهان در مجمع خیران سلامت استان گفت:حمایت و تقویت فرهنگ مشارکت مردمی در حوزه سلامت ضروری است.

حسین رضا زاده با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر حضور خیران در بخش درمان، افزود: استمرار این مشارکت‌های مردمی می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های جامعه کمک کند.

رئیس بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان هم در این مجمع گفت: در سال گذشته خیران سلامت با اهدای ۱۰۰ میلیارد تومان به این بیمارستان، نقش تاثیرگذاری در ارتقای خدمات درمانی داشته‌اند.

عبدالله عسگری افزود: تأمین و خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز و همچنین گسترش فضای فیزیکی بیمارستان برای افزایش رفاه بیماران، از مهم‌ترین دغدغه‌های این مرکز درمانی است که با همراهی و مشارکت خیران سلامت می‌توان گام‌های مؤثری در تحقق آن برداشت.