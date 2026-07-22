وزش باد شدید و خیزش گردوخاک به ویژه درنواحی شمال و شرق استان در سه روز آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: وزش باد شدید پدیده غالب بیشتر مناطق و در نواحی شرقی و شمالی استان نیز خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: آسمان استان تا اوایل هفته آینده در ساعات اولیه روز صاف و در ساعات عصر و شب قسمتی ابری خواهد بود.

وی ادامه داد: از امروز تا جمعه، با انتقال گردوخاک به سراسر استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

امینی بابیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده دربیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: کاشان وآران و بیدگل امروز با بیشینه دمای ۴۲ درجه بالای صفرگرمترین نقطه استان هستند که کمینه (حداقل) دما در این دو ایستگاه به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.