پخش زنده
امروز: -
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران به ۱۴۴ همت افزایش مییابد، این افزایش سرمایه به میزان ۳۷.۱۴ درصد و از محل سود انباشته انجام میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا ملاطاهری در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به تشریح اقدامات سال گذشته و برنامههای سال آینده آن پرداخت و با تاکید بر افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته آن، افزود: افزایش سرمایه اقدامی راهبردی برای تسریع در اجرای طرحهای توسعه، تقویت مزیتهای رقابتی و تحکیم جایگاه شرکت ملی مس در بازارهای داخلی و بینالمللی به شمار میرود.
وی افزایش سرمایه «شرکت ملی صنایع مس ایران» را شتابدهنده طرحهای توسعه و تثبیتکننده جایگاه جهانی شرکت دانست و با اشاره به جایگاه جهانی طرحهای توسعهای شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: بر اساس آخرین ارزیابیهای بینالمللی، در حال حاضر ۵۱ پروژه توسعهای در صنعت مس جهان با مجموع ظرفیت حدود ۷ میلیون تن فلز محتوای مس تعریف شده که از این میزان، حدود ۸۰۰ هزار تن تا افق ۲۰۲۸ میلادی به شرکت ملی صنایع مس ایران اختصاص دارد.
وی افزود: این پروژهها در سه دسته قرار میگیرند طرحهایی که قرارداد آنها منعقد شده و در مرحله اجرا قرار دارند، پروژههای که مطالعات فنی و اقتصادی و مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، اما هنوز تامین مالی نشدهاند و پروژههای نیز در مرحله مطالعات پیشامکانسنجی قرار دارند.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: از مجموع ظرفیت ۷ میلیون تنی توسعه مس در جهان، حدود ۹ درصد به شرکت ملی مس ایران تعلق دارد که از این نظر، شرکت در رتبه سوم دنیا قرار میگیرد. همچنین از ۵۱ پروژه توسعهای جهان، ۱۰ پروژه متعلق به شرکت ملی مس است و بر این اساس، در میان پروژههای قطعی و متعهدشده، ۲۳ درصد ظرفیت جهانی در اختیار شرکت ملی مس است و این شرکت رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است.
وی این جایگاه را افتخاری برای صنعت مس کشور دانست و گفت: دستیابی به چنین رتبهای در حوزه طرحهای توسعه، بیانگر ظرفیت بالا، برنامهریزی دقیق و توان اجرایی شرکت ملی صنایع مس ایران است و میتواند بهعنوان یک افتخار ملی مورد توجه قرار گیرد.
اجرای طرحهای توسعهای به ۴۹ همت منابع نیاز دارد
وی تاکید کرد: برای اجرای طرحهای توسعهای مورد نظر، در مجموع نزدیک به ۴۹ همت منابع مورد نیاز است که از این میزان، ۳۹ همت از محل افزایش سرمایه و حدود ۱.۵ همت از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد. در مجموع، تامین مالی ۷ طرح توسعهای با ارزشی بالغ بر ۴۰.۵ همت از این محل دنبال میشود.
ملاطاهری با اشاره به سبد طرحهای توسعهای شرکت گفت: در حال حاضر بیش از ۶.۵ میلیارد یورو قرارداد در حوزه طرحهای توسعه شرکت ملی مس وجود دارد که بخشی از آن، معادل ۱۸۶ میلیون یورو، در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده و باقیمانده آن که بیش از ۶ میلیارد یورو است، در سال ۱۴۰۵ و سالهای بعد به تدریج وارد مدار تولید خواهد شد.
وی در تشریح مزیتهای رقابتی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: این شرکت با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر مس کشور و بهرهمندی از زنجیره کامل ارزش از معدن تا کارخانه، از موقعیتی ممتاز در بازار سرمایه و صنعت کشور برخوردار است. همچنین با توجه به ذخایر قطعی موجود، امکان تامین خوراک کارخانههای شرکت برای ۳۰ سال آینده فراهم شده و از این حیث، نگرانی برای تداوم تولید وجود ندارد.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: تامین زیرساختهای لازم در حوزه آب و انرژی نیز از دیگر مزیتهای مهم شرکت است. اجرای خط انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آب و توسعه ظرفیت تولید انرژی، بستر لازم برای پیشبرد طرحهای توسعهای را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به توسعه سبد محصولات شرکت گفت: طلا، نقره و رنیوم در سال جاری به سبد محصولات شرکت اضافه شدهاند و این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا محصولات جانبی ارزشمند بیشتری به مجموعه تولیدات شرکت افزوده شود.
ملاطاهری توسعه فناوری و هوشمندسازی را از دیگر محورهای مهم برنامههای شرکت دانست و گفت: همکاری با شریک راهبردی چینی با دو هدف اصلی دنبال میشود؛ نخست، توسعه فناوری در زنجیره پاییندست و دوم، اتصال به بازارهای تخصصی این حوزه. در برخی محصولات پاییندستی، صرف تولید کافی نیست و دستیابی به بازار، شرط اصلی موفقیت در تکمیل زنجیره ارزش است.
وی سرمایه انسانی را از دیگر مزیتهای بنیادین شرکت عنوان کرد و افزود: بیش از ۵۰ سال تجربه، دانش انباشته و توان تخصصی نیروی انسانی در شرکت ملی مس، پشتوانهای مهم برای اجرای موفق برنامههای توسعهای است.
تمرکز اصلی بر توسعه بخش معدن و تولید کنسانتره است
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: اگرچه نگاه شرکت معطوف به کل زنجیره ارزش است، اما در شرایط فعلی تمرکز اصلی بر توسعه بخش معدن و تولید کنسانتره قرار دارد، زیرا بیشترین ارزش افزوده در این بخش محقق میشود و بیش از ۹۰ درصد ارزش افزوده زنجیره در همین حوزه شکل میگیرد.
وی با یادآوری این نکته که تا سال ۲۰۲۶ ظرفیت معدنی جهان با کاهش مواجه خواهد شد و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴ میلیون تن تقاضای جدید معدنی به بازار اضافه میشود، گفت: این موضوع نشان میدهد که تمرکز بر توسعه معدن و کنسانتره، یک ضرورت راهبردی برای پاسخگویی به نیاز بازار جهانی است.
ملاطاهری با اشاره به چالشهای موجود در بخش ذوب نیز افزود: منفی شدن نرخ TC، واحدهای ذوب را با چالشهای جدی روبهرو کرده و این مسئله نیز ضرورت بازتنظیم اولویتهای سرمایهگذاری در زنجیره تولید را دوچندان میکند.
وی با تاکید بر اینکه چالشهای آب، انرژی و تغییرات اقلیمی محدود به ایران نیست، گفت: این مسائل در سطح جهانی نیز از جمله ریسکهای مهم توسعه به شمار میروند. به همین دلیل، طرحهای توسعهای مرتبط با افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی و تامین آب، بهعنوان محورهای کلیدی برنامههای شرکت تعریف شدهاند.
جزئیات هفت طرح سرمایه گذاری در مس
به گفته وی، شرکت ملی صنایع مس ایران برای تکمیل و بهرهبرداری از هفت طرح سرمایهگذاری خود تا سال ۱۴۰۸ برنامهریزی کرده است که برای اجرای طرحهای توسعهای مورد نظر، در مجموع نزدیک به ۴۹ همت منابع مورد نیاز است؛ از این میزان، ۳۹ همت از محل افزایش سرمایه و حدود ۱.۵ همت از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد و در مجموع، تامین مالی ۷ طرح توسعهای با ارزشی بالغ بر ۴۰.۵ همت از این محل دنبال میشود.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی مس، با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری این مجموعه اظهار کرد: مجموع سرمایهگذاری این طرحها ۲۳۷ همت است که از این میزان، ۲۲۲ همت آن باقی مانده و مقرر شده است ۴.۵ همت از محل افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۴ تأمین شود.
به گفته وی، تأمین منابع مورد نیاز این طرحها نیز بهترتیب در سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۸ محقق خواهد شد تا زمینه بهرهبرداری از هفت طرح مهم شرکت فراهم شود.
وی با اشاره به طرح تولید ۴۵۰ هزار تن کنسانتره گفت: این طرح در مقیاس ۲۱ میلیون تنی تعریف شده و از جمله پروژههای کمنظیر در جهان به شمار میرود که اجرای چنین پروژهای مایه افتخار شرکت ملی صنایع مس ایران است و این طرح با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید. میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برای آن ۵۳۱ میلیون یورو است و برای ۵۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین درباره فاز ۲ میدوک افزود: این طرح با ظرفیت ۱۵۵ هزار تن، هماکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشرفت آن در دوره اخیر ۱۲ درصد بوده است. فاز ۲ میدوک نیز با سرمایهگذاری ۲۵۴ میلیون یورو و اشتغالزایی برای ۳۵۰ نفر، در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد.
ملاطاهری با اشاره به صدور بزرگترین گواهی کشف کشور برای معدن سریدون گفت: این گواهی با ذخیره قطعی ۳.۶ میلیارد تن، متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است که در این معدن، پروژه تولید کنسانتره با ظرفیت ۶۲۰ هزار تن تعریف شده که اکنون ۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۸ به بهرهبرداری برسد. به گفته او، میزان سرمایهگذاری این پروژه ۵۵۰ میلیون یورو خواهد بود و برای ۷۵۰ نفر اشتغال ایجاد میکند.
وی همچنین به طرح خط انتقال آب خلیج فارس اشاره کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح به ۱۹.۶ درصد رسیده و میزان کل سرمایهگذاری پیشبینیشده برای آن ۲ میلیارد یورو است.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران از پیشرفت طرحهای نیروگاهی این شرکت خبر داد و گفت: اجرای این طرحها نقش مهمی در توسعه ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و افزایش اشتغال در صنعت مس کشور خواهد داشت.