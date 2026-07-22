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مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جوی پایدار و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا اوایل هفته آینده، جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و تغییرات دمایی نیز در این مدت بین یک تا دو درجه سانتیگراد خواهد بود.
محمد سبزهزاری افزود: تا پایان هفته، استقرار جریانات جنوبی بهصورت متناوب موجب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب و جنوب شرقی استان میشود.همچنین امروز و فردا در بخشهایی از غرب و جنوب غرب خوزستان، وزش باد با سرعت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی شده است.
وی با اشاره به دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: شوش با ۴۸.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۲.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط خوزستان بودند.