مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جوی پایدار و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده، جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و تغییرات دمایی نیز در این مدت بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری افزود: تا پایان هفته، استقرار جریانات جنوبی به‌صورت متناوب موجب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب و جنوب شرقی استان می‌شود.همچنین امروز و فردا در بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب خوزستان، وزش باد با سرعت متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: شوش با ۴۸.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۲.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط خوزستان بودند.