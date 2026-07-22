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مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین نظام آموزشهای فرهنگی و هنری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای این دفتر، بهروزرسانی و تحول در محتواها و سرفصلهای آموزشی، منابع و استانداردهای آموزش هنر است که با تشکیل کمیته تجزیه و تحلیل حِرَف و مشاغل هنری و برگزاری جلسات مستمر در قالب دیکوم، اقدامات زیربنایی در این راستا صورت گرفت.
وی گفت: مسیر بازطراحی و فرآیند بهروزرسانی این رشتهها و آموزشهای مهارتی به صورت شایستهمحور، بر مبنای تقویت مهارتآموزی و آمادهسازی هنرجویان برای ورود آگاهانه، توانمند و مسئولانه به عرصه کار و تولید و تقویت ارتباط آموزش با نیازهای واقعی جامعه و بازار و در راستای تقویت پیوند ساختاری میان آموزش و اقتصاد مبتنی بر استانداردهای حرفه آموزی، تحلیل نیاز بازار کار و قابلیت اجرا در سطح استانها انجام گرفت.
اسماعیلی افزود: جلسات تدوین و بهروزرسانی استانداردها با حضور کارشناسان و متخصصین و خبرگان هر رشته و نمایندگان آموزش و پرورش در دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری تشکیل و با بررسی وضعیت جاری هر رشته، نسبت به بازبینی و اعمال اصلاحات و تدوین استانداردهای جدید بر اساس ضوابط مصوب و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و فرمتهای اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش اقدام شد.
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در نهایت رشتههای جدید و بازطراحیشده بخش فرهنگ و هنر در شاخه فنی و حرفهای و کاردانش در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد که این رشتههای شایستگیمحور با هدف پیوند عمیقتر آموزشهای هنرستانی با نیازهای بازار کار، از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در هنرستانهای هنرهای زیبا و مراکز مهارتی اجرایی خواهند شد.
اسماعیلی گفت: توسعه آموزشهای مهارتی، یک الزام راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای اشتغالپذیری جوانان و تقویت بنیانهای تولید ملی است و با اجرای این نظام آموزشی جدید، هنرستانها به عنوان گرانیگاه تحقق این اهداف به کانون تربیت نیروی ماهر، خلاق و کارآفرین در حوزههای فرهنگی و هنری تبدیل میشوند.