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مردان دریا، ایستاده در راه وطن

صیادان دیار سیستان و بلوچستان بدون واهمه از دشمن به صید می‌روند، مردمان این خطه می‌گویند پای وطن و خاکمان ایستاده‌ایم و اجازه تعدی به دشمن نمی‌دهیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، مردان دریا ، صیادان
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