خانه فرهنگ ایران در پیشاور با همکاری موسسه منهاج‌القرآن پیشاور در راستای ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و تبیین رسالت حسینی همایشی تربیتی با عنوان «تربیت‌گاه کربلا» را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با حضور حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ ایران در پیشاور، علامه حسن محمود جماعتی معاون ارشد مدیرکل اداره توسعه آموزش (EPD)از لاهور، علامه غلام مرتضی علوی مدیر آموزش بین‌الملل منهاج‌القرآن از لاهور و جمعی از علما، اندیشمندان، مسئولین و اعضای منهاج‌القرآن در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور برگزار شد.

این برنامه با هدف تبیین نقش نهضت عاشورا در تربیت انسان مؤمن، تشریح .دعوتی و فرهنگی فعالان دینی و همچنین معرفی طرح «مرکز علم» به عنوان الگویی برای گسترش آموزش‌های اسلامی در سطح خانواده و جامعه برگزار شد

حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و پیام کربلا گفت: کربلا و حوادث آن غنی ‏ترین ذخیره و سرمایه‏ تربیتی گرانبها برای بشریت خصوصا برای محافل دینی و اسلامی است.

وی با بیان این که حرکت امام حسین(ع) دارای سه رکن اصلی حماسه (حماسه، شور قیام)، عاطفه (عاطفه، عشق، علاقه‌مندی) و عقلایت و عبودیت (عقلانیت، تابع خدا بودن، امر به معروف و نهی از منکر و ...) است، افزود: جمله‏ معروف امام به آنها که فرمود «من اصحابی باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم» بزرگانی همچون عباس بن علی، علی اکبر، حبیب بن مظاهر، حرّ بن یزید ریاحی، قاسم بن حسن، حضرت زینب و بسیاری دیگر از خاندان و اصحاب امام حسین علیه السلام- هر یک از این افراد، نمادی هستند که بر تارک صفات اخلاقی می درخشند.

چاقمی اظهار کرد: امام حسین علیه‌السلام خود در اوج صفاتی از قبیل غیرت، شجاعت، عفو و خطاپوشی، صبر و. . . قرار دارد. حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ، وفاداری و جوانمردی، و شجاعت و ادب را به همگان می آموزد؛ حر بن یزید ریاحی نماد ادب، توبه و سعادتمندی است حضرت زینب نمادی عظیم از عفت و صبر است؛ و همین طور درباره سایر اصحاب و یاران امام حسین علیه‌السلام اولین نقش حضرت زینب(س) بعد از عصر عاشورا روضه‌ای خواند که دوست و دشمن را به گریه انداخت، زنان و کودکانی که پیام رسان و ناشر واقعه کربلا بودند و عمق فاجعه را به گوش اغیار رساندند. نقش تربیتی زنان در کربلا پررنگ است. اصحاب به حمایت و تشویق همسر خود وارد این عرصه شدند مثل زهیر بن قین که اگر همسر او تشویق و حمایت نمی‌کرد اصلا زهیر وارد این صحنه نمی‌شد.

وی یادآور شد: امروز شمر و یزیدیان زمان، قدرت‌های استکباری و ستمگر جهانی‌اند که به جان و مال امت اسلامی افتاده‌اند و از هیچگونه جنایتی برای نیل به اهداف غیرانسانی و بقاء و موجودیت کثیف خود دریغ نمی‌کنند.

علامه حسن محمود جماعتی سخنان خود را با تبیین مسئولیت دعوت اسلامی بر اساس آیه شریفه «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» آغاز کرد و اظهار داشت که خداوند در هر عصر، گروهی از مؤمنان را مأمور دعوت مردم به خیر، امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است.

وی تأکید کرد: رسالت هدایت انسان‌ها با پایان نبوت خاتمه نیافته، بلکه این مسئولیت بر عهده امت اسلامی و جریان‌های دعوتی قرار گرفته است.

به اعتقاد وی، تکرار مفاهیمی همچون توحید، تقوا و تاریخ امت‌های گذشته در قرآن کریم، بیانگر نیاز دائمی بشر به هدایت و یادآوری ارزش‌های الهی است.

جماعتی با اشاره به چالش‌های فرهنگی و اخلاقی عصر حاضر، گسترش شبهات اعتقادی، ضعف ارزش‌های اخلاقی، نفوذ رسانه‌های مخرب و فاصله گرفتن جامعه از آموزه‌های اسلامی را از مهم‌ترین تهدیدهای امروز دانست و تصریح کرد که شرایط کنونی شباهت‌های فراوانی با فضای دوران حکومت یزید دارد.

وی قیام امام حسین(ع) را نه صرفاً یک واقعه تاریخی، بلکه الگویی جاودانه برای اصلاح جامعه، مقابله با تحریف دین و دفاع از ارزش‌های اسلامی معرفی کرد و تأکید نمود: هدف اصلی آن حضرت، احیای دین و انجام وظیفه الهی بود، نه دستیابی به قدرت سیاسی.

علامه حسن محمود جماعتی در ادامه، جنبش بین‌المللی منهاج‌القرآن را نمونه عملی تحقق مسئولیت دعوت اسلامی دانست و اظهار کرد: اعضای این جنبش ادامه‌دهندگان رسالت پیامبران در عرصه دعوت، اصلاح و آگاهی‌بخشی هستند.

وی به معرفی طرح «مرکز علم» پرداخت و این طرح را راهکاری مؤثر برای گسترش آموزش قرآن و معارف اسلامی در خانواده‌ها و محله‌ها دانست.