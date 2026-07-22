پیشبینی افزایش دما برای استان بوشهر
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: افزایش دما، مهمترین پدیده جوی این روزهای استان است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا بهادری به افزایش شدید دما در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: در شبانه روز گذشته دماهای بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد از ایستگاههای برازجان، اهرم و خورموج به ثبت رسید.
وی بیان کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که با توجه به خشک شدن هوا و کاهش رطوبت، در چند روز آینده، دمای هوا افزایش یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: انتظار میرود فردا نیز دماهای بالاتر از ۴۵ درجه در سطح استان ثبت شود.
بهادری گفت: پیشبینیها نشان میدهد هفته آینده دوباره موج جدید گرما خواهیم داشت و وزش باد نیز که از دو روز گذشته در استان آغاز شده، همچنان در سطح استان و روی دریا ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: فردا وزش باد محدود به قسمتهای جنوبی استان خواهد بود و در روزهای آینده از شدت آن کاسته میشود.